Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 28 июня

Выпускной бал в Кремле проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие 6 тыс. выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тыс. человек из 2 тыс. школ всех регионов России. В этом году на Всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.