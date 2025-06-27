Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 28 июня

«28 июня в Государственном Кремлевском Дворце состоится всероссийский выпускной бал. На главной сцене страны телеканал “Музыка Первого” проведет масштабный концерт для тысяч школьников из разных регионов», — сообщили в пресс-службе.
На сцене выступят Татьяна Куртукова, Юля Гаврилина, Леша Свик, SEREBRO, VEIGEL, Tenderlybae, Катя Адушкина, Viki Show, Катя Лель, VUDOO, Стас Пьеха, Даня Тихонов, Kamazz, TONI, Сергей Арутюнов, Женя Лизогуб, Loc-Dog, Аслан Шукаша и другие артисты. Также на концерте SHAMAN исполнит новую песню «Прямо по сердцу» — ее он представит в сентябре на международном конкурсе «Интервидение».
«Музыка Первого» покажет Всероссийский выпускной бал в эфире — трансляция из Кремля начнется в 22:00 мск.
Выпускной бал в Кремле проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие 6 тыс. выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тыс. человек из 2 тыс. школ всех регионов России. В этом году на Всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.