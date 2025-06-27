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Эксперт рассказала, чем заменить витамин D при отсутствии солнца

Нутрициолог Дивинская: нехватку микроэлементов восполнит жирная рыба.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Если летом погода не радует и солнечные лучи недостаточно греют, то в организме человека может не хватать витамина D. Восполнить его можно при употреблении жирной рыбы. Как рассказала нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru, в скумбрии, сельди, лососе и сардине содержится большое количество D3.

— Если солнечные ванны недоступны для вас регулярно, то их можно заменить на рацион питания. Жирная рыба — главный источник. Употребление этого продукта два-три раза в неделю улучшает витаминный статус, — подчеркнула Анна Дивинская.

Те, кто не любят жирную рыбу, могут употреблять в пищу консервированную печень трески и яйца. В двух желтках содержится 15−20% суточной нормы витамина.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области обсудили меры борьбы с наркоманией.