Эксперт рассказала, чем заменить витамин D при отсутствии солнца

Если летом погода не радует и солнечные лучи недостаточно греют, то в организме человека может не хватать витамина D. Восполнить его можно при употреблении жирной рыбы. Как рассказала нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru, в скумбрии, сельди, лососе и сардине содержится большое количество D3.
— Если солнечные ванны недоступны для вас регулярно, то их можно заменить на рацион питания. Жирная рыба — главный источник. Употребление этого продукта два-три раза в неделю улучшает витаминный статус, — подчеркнула Анна Дивинская.
Те, кто не любят жирную рыбу, могут употреблять в пищу консервированную печень трески и яйца. В двух желтках содержится 15−20% суточной нормы витамина.
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