Эксперт рассказала, чем заменить витамин D при отсутствии солнца

Если летом погода не радует и солнечные лучи недостаточно греют, то в организме человека может не хватать витамина D. Восполнить его можно при употреблении жирной рыбы. Как рассказала нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru, в скумбрии, сельди, лососе и сардине содержится большое количество D3.