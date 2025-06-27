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В Беларуси рестораны Mak.by — экс- McDonald’s приостанавливали работу

Рестораны Mak.by — экс- McDonald’s приостанавливали работу в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Рестораны экс- McDonald’s в Беларуси были закрыты для посетителей в четверг, 26 июня, сообщала площадка недвижимости realt.by.

На дверях заведений висели информационные таблички о том, что ресторан не работает по техническим причинам на неопределенный срок. Кроме того, в Беларуси не работала доставка из ресторанов Mak.by, она была недоступна для заказа. Ситуация исправилась вечером того же дня.

Позже в компании объяснили, что причиной того, что рестораны сети Mak.by — экс- McDonald’s не работали в Беларуси, стал масштабный сбой в платежной системе заведений сети по всей стране.

Напомним, экс- McDonald’s в Беларуси официально сменил название.

В декабре 24-го власти Минска рассказали о ситуации с ресторанами Mak.by — экс- McDonald’s.

Еще детали меню ужина глав государств на форуме ЕАЭС в Минске опубликовали в сети: «Хлеб-соль и белорусская кухня».