В Беларуси рестораны Mak.by — экс- McDonald’s приостанавливали работу

Рестораны экс- McDonald’s в Беларуси были закрыты для посетителей в четверг, 26 июня, сообщала площадка недвижимости realt.by.
На дверях заведений висели информационные таблички о том, что ресторан не работает по техническим причинам на неопределенный срок. Кроме того, в Беларуси не работала доставка из ресторанов Mak.by, она была недоступна для заказа. Ситуация исправилась вечером того же дня.
Позже в компании объяснили, что причиной того, что рестораны сети Mak.by — экс- McDonald’s не работали в Беларуси, стал масштабный сбой в платежной системе заведений сети по всей стране.
Напомним, экс- McDonald’s в Беларуси официально сменил название.
В декабре 24-го власти Минска рассказали о ситуации с ресторанами Mak.by — экс- McDonald’s.
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