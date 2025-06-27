В Беларуси рестораны Mak.by — экс- McDonald’s приостанавливали работу

На дверях заведений висели информационные таблички о том, что ресторан не работает по техническим причинам на неопределенный срок. Кроме того, в Беларуси не работала доставка из ресторанов Mak.by, она была недоступна для заказа. Ситуация исправилась вечером того же дня.