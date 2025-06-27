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Иорданская авиакомпания научилась уклоняться от ракет Израиля и Ирана

В Royal Jordanian рассказали, как их самолеты уклоняются от ракет.

Источник: Комсомольская правда

Национальная авиакомпания Иордании Royal Jordanian Airlines смогла адаптироваться к ситуации на Ближнем Востоке, ее самолеты продолжают летать даже на фоне угроз ракетных атак. Об этом Bloomberg сообщил генеральный директор авиакомпании Самер Аль Маджали.

Самолеты Royal Jordanian продолжали полеты даже в последние недели, когда граничащие с королевством Ирак, Израиль и Сирия ограничивали свое воздушное пространство из-за эскалации ирано-израильского конфликта.

Аль Маджали уточнил, что авиакомпания изучила траекторию полета ракет, чтобы в последствии изменить маршрут своих лайнеров.

«Эти траектории полета ракет были довольно хорошо известны. Иногда предупреждение поступает за несколько минут, а иногда за несколько часов. Вот как мы с этим справляемся», — пояснил он.

По его словам, сейчас авиакомпания ищет более безопасные маршруты, поэтому время в полете увеличивается, иногда даже вдвое. Кроме ракетных угроз, на работу Royal Jordanian повлиял и так называемый GPS-спуфинг, который предназначен для искажения сигналов GPS с земли.

Гендиректор авиакомпании отметил, что доходы Royal Jordanian начали падать с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в июне, когда люди стали отменять туристические поездки из опасений, что не смогут вылететь из-за закрытий воздушного пространства.

Накануне стало известно, что в стратегически важном Ормузском проливе с начала очередного обострения между Израилем и Ираном развернулась интересная морская игра, в которой суда передают необычные сообщения для предотвращения возможных атак. Среди прочего они сообщали о «российской нефти» на борту и своей «принадлежности Китаю».

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