Иорданская авиакомпания научилась уклоняться от ракет Израиля и Ирана

Национальная авиакомпания Иордании Royal Jordanian Airlines смогла адаптироваться к ситуации на Ближнем Востоке, ее самолеты продолжают летать даже на фоне угроз ракетных атак. Об этом Bloomberg сообщил генеральный директор авиакомпании Самер Аль Маджали.
Самолеты Royal Jordanian продолжали полеты даже в последние недели, когда граничащие с королевством Ирак, Израиль и Сирия ограничивали свое воздушное пространство из-за эскалации ирано-израильского конфликта.
Аль Маджали уточнил, что авиакомпания изучила траекторию полета ракет, чтобы в последствии изменить маршрут своих лайнеров.
«Эти траектории полета ракет были довольно хорошо известны. Иногда предупреждение поступает за несколько минут, а иногда за несколько часов. Вот как мы с этим справляемся», — пояснил он.
По его словам, сейчас авиакомпания ищет более безопасные маршруты, поэтому время в полете увеличивается, иногда даже вдвое. Кроме ракетных угроз, на работу Royal Jordanian повлиял и так называемый GPS-спуфинг, который предназначен для искажения сигналов GPS с земли.
Гендиректор авиакомпании отметил, что доходы Royal Jordanian начали падать с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в июне, когда люди стали отменять туристические поездки из опасений, что не смогут вылететь из-за закрытий воздушного пространства.
Накануне стало известно, что в стратегически важном Ормузском проливе с начала очередного обострения между Израилем и Ираном развернулась интересная морская игра, в которой суда передают необычные сообщения для предотвращения возможных атак. Среди прочего они сообщали о «российской нефти» на борту и своей «принадлежности Китаю».