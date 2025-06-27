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Прямые авиарейсы Владивосток — Шэньян запустят с 5 июля

Новый этап в развитии международных авиаперевозок откроется для Владивостока с 5 июля, когда авиакомпания Chengdu Airlines начнет выполнять прямые рейсы из Международного аэропорта Владивосток в китайский город Шэньян.

Источник: Freepik

Рейсы будут регулярными, и пассажиры смогут летать дважды в неделю — по средам и субботам.

«Время в пути составит 1,5 часа», — сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края.

В правительстве края напомнили, что в 2023 году Владивосток уже стал частью новой сети прямых рейсов в Китай. В конце года были открыты рейсы в Пекин и Харбин, а в октябре 2023 года — регулярное авиасообщение с Далянем, которое восстановилось после шестилетнего перерыва. В июне 2024 года был открыт новый маршрут в Шанхай, а теперь авиасообщение с Шэньяном станет еще одним важным шагом в укреплении связи между Приморьем и Китаем.