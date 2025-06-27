Хабаровским студентам упростили оформление виз для обучения в Китае

С приближением нового учебного года и в целях облегчения процедуры учебной визы в Китай, Генеральное консульство КНР в Хабаровске с 30 июня по 31 августа 2025 года запускает «зеленый коридор» для учащихся, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».