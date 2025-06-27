Хабаровским студентам упростили оформление виз для обучения в Китае

С приближением нового учебного года и в целях облегчения процедуры учебной визы в Китай, Генеральное консульство КНР в Хабаровске с 30 июня по 31 августа 2025 года запускает «зеленый коридор» для учащихся, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этот период, консульский отдел генконсульства предоставляет услуги по приоритетной проверке в системе на визу категории Х (Х1 или Х2) и обслуживанию вне очереди для учащихся, лично сдающих паспорта после успешного онлайн-одобрения заявки.
В дополнение к основным требованиям, заявитель должен загрузить онлайн для визы X1 (долгосрочное обучение, срок пребывания в Поднебесной свыше 180 дней); письменное уведомление о зачислении, выданное учебным заведением Китая.