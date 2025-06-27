Свердловчан оставят без телевидения

С 08:00 до 17:00 в указанные дни возможны сбои на сетях, относящихся к РТРС-1 и РТРС-2. В первый комплекс входят федеральные телеканалы, в том числе «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель» и другие. К РТРС-2 относятся СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.