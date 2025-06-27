Омскому владельцу десяти машин отказали в рассрочке штрафа за незаконную охоту

Горьковский райсуд Омской области отклонил ходатайство осужденного Ю. Ф. Кобуса о рассрочке уплаты штрафа. Сибиряк, устроивший незаконную охоту, должен заплатить за это 500 тысяч рублей. Новость сообщил 27 июня канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.
В судебном заседании осужденный и его защитник просили предоставить пять лет для выплаты, ссылаясь на недостаточный доход семьи нарушителя закона. Однако суд установил, что охотник владеет десятью транспортными средствами, а также долей в жилом здании.
После вступления приговора в силу осужденный не предпринимал попыток оплатить штраф. На основании этих данных ходатайство было отклонено. После отказа суда омич полностью погасил выписанный ему штраф.
Ранее «КП Омск» сообщила, как мужчина крал у горожан вещи, спиливая на гаражах замки и вешая вместо них новые.