На улице пекло, а вентилятор с кондиционером не включить: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщил о временных отключениях электроэнергии по следующим адресам:
Буюканы.
- Ул. М. Витязул, 999, Шт. чел Маре, 151, 190−192 — с 14:00 до 20:00.
Центр.
- шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
- шос. Хынчешть, 154−156, Сф. Винерь, 11−35, 12−14, 22−28, 32B, 34−42, Сперанцей, 21, В. Рэдиулуй, 13, 2−10 — с 09:00 до 16:00.
- Ул. Грэдинилор, 23 — с 09:30 до 16:15.
Чеканы.
- ул. Волунтарилор, 5/3, 5/4, 7, 8/1, 9, 10, 10A, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/3, 999 — с 08:50 до 16:00.
Рышкановка.
- ул. А. Дога, 28, 28/1, 28/2, 32/1, 36, Т. Владимиреску, 1/1, ½, ⅓, ¼, Г. Выртосу, 10, Ипотешть, 20, 24, 21, 21/1, 23/1, 25−41, 47, 53−63, В. Албэ, ½, 10/1, 12/1, Ф. Лупашку, 2, Замолксе, 1, 2, 2/1 — с 09:20 до 16:00.
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