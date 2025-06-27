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В Самарской области грибникам назвали лучшие места для «тихой охоты» в 2025 году

Самарский регион вновь стал площадкой для «тихой охоты» — собирания грибов.

Самарский регион вновь стал площадкой для «тихой охоты» — собирания грибов. Самарцам назвали самые грибные места губернии и рассказали как искать грибы.

Бывалые грибники предпочитают выходить на «охоту» рано утром. Самые ярые поклонники встают в 4 утра только для того, чтобы урвать заветный гриб.

Грибные эксперты утверждают, что лучше всего искать грибы в Самарской области в Кинельском, Борском и Богатовском районах. Есть и места для горожан, которые не хотят ехать далеко — грибы есть на Мехзаводе и в Управленческом.

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