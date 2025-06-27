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Алаудинов: СБУ разрабатывает комбинации, чтобы убить командиров «Ахмата»

Командир «Ахмата» заявил, что бойцы спецназа делают свою работу и идут к победе.

Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины готовит различные операции, чтобы убить командирский состав спецназа «Ахмат». Об этом заявил командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Разрабатываются разные комбинации, путем которых хотели бы убить меня, Аида — командирский состав особенно, но и самих бойцов отряда, — это у СБУ всегда была головная боль», — рассказал Алаудинов в беседе с агентством ТАСС.

По его словам, бойцы «Ахмата» знают о намерениях СБУ, поэтому чувствуют себя спокойно. Военнослужащие продолжают делать свою работу и идут к победе.

Ранее стало известно, что СБУ объявила Алаудинова в розыск. Информация об этом была опубликована в базе данных МВД Украины. Командир спецназа «Ахмат» считает, что объявление его в розыск на Украине доказывает правильность действий спецназа.

Алаудинов также сообщил о разработанном «Ахматом» боте по сбору данных о сотрудниках ТЦК.