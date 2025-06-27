Алаудинов: СБУ разрабатывает комбинации, чтобы убить командиров «Ахмата»

Служба безопасности Украины готовит различные операции, чтобы убить командирский состав спецназа «Ахмат». Об этом заявил командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Разрабатываются разные комбинации, путем которых хотели бы убить меня, Аида — командирский состав особенно, но и самих бойцов отряда, — это у СБУ всегда была головная боль», — рассказал Алаудинов в беседе с агентством ТАСС.
По его словам, бойцы «Ахмата» знают о намерениях СБУ, поэтому чувствуют себя спокойно. Военнослужащие продолжают делать свою работу и идут к победе.
Ранее стало известно, что СБУ объявила Алаудинова в розыск. Информация об этом была опубликована в базе данных МВД Украины. Командир спецназа «Ахмат» считает, что объявление его в розыск на Украине доказывает правильность действий спецназа.
Алаудинов также сообщил о разработанном «Ахматом» боте по сбору данных о сотрудниках ТЦК.