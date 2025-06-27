Аграрии Ростовской области начали страдать от дождей

В этом году донские аграрии столкнулись с чередой погодных аномалий. На урожай повлияли весенние заморозки и засуха. Из-за этого пострадало более полумиллиона гектаров ранних зерновых. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Сейчас, когда началась массовая уборка, локальные осадки ее сдерживают. Однако аграрии делают все возможное, чтобы сохранить урожай и без потерь его убрать.
— Всеми ресурсами для начала уборочной кампании донские аграрии обеспечены. Из выделенных в этом году 10 млрд рублей, на развитие АПК уже направлено 4,6 млрд. Кроме того, сельхозпроизводителям выдано 14,8 млрд рублей в качестве льготных краткосрочных кредитов, что в 2,7 раза больше уровня прошлого года, — говорится в сообщении.