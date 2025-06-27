Аграрии Ростовской области начали страдать от дождей

— Всеми ресурсами для начала уборочной кампании донские аграрии обеспечены. Из выделенных в этом году 10 млрд рублей, на развитие АПК уже направлено 4,6 млрд. Кроме того, сельхозпроизводителям выдано 14,8 млрд рублей в качестве льготных краткосрочных кредитов, что в 2,7 раза больше уровня прошлого года, — говорится в сообщении.