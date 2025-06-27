Стало известно, на сколько больше придется платить челябинцам за коммунальные услуги с 1 июля

Напомним, через несколько дней произойдет плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Средний рост платежа составит 18%, в отдельных городах — до 19,9%.
Для сравнения: в среднем по России платежи вырастут на 11,9%.
Так, электроэнергия подорожает на 12,5%, газ — на 10,3%, за вывоз мусора придет платить больше на 18%. Тарифы на тепло-, водоснабжение и водоотведение устанавливаются индивидуально, в зависимости от потребления и состояния инфраструктуры.
В качестве примера: типовая квартира 54 кв. метра, в ней прописана семья из трех человек (мама, папа и ребенок), есть газовая плита. Плата за все коммунальные услуги (свет, отопление, горячая и холодная вода, канализация, газ, вывоз мусора) составит 9 тыс. 541 рубль 63 копейки. То есть, с 1 июля плюсом 1 тыс. 583 рубля 64 копейки. Расчеты примерные, все зависит от потребления ресурсов в семье и показаний счетчиков.
С 1 июля 2025 года предельный рост платежа для жителей Челябинской области за коммунальные услуги:
— в 139 муниципальных образованиях — ниже 18% (в среднем 13,5%);
— в 141 (включая все городские округа) — на уровне 18%;
— в Челябинске, Магнитогорске и Копейске — 19,9%.
Граждане, у которых расходы на ЖКУ превышают 22% дохода семьи (или 11% в отдельных случаях), могут оформить субсидию, обратившись в управление социальной защиты.