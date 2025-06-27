Стало известно, на сколько больше придется платить челябинцам за коммунальные услуги с 1 июля

В качестве примера: типовая квартира 54 кв. метра, в ней прописана семья из трех человек (мама, папа и ребенок), есть газовая плита. Плата за все коммунальные услуги (свет, отопление, горячая и холодная вода, канализация, газ, вывоз мусора) составит 9 тыс. 541 рубль 63 копейки. То есть, с 1 июля плюсом 1 тыс. 583 рубля 64 копейки. Расчеты примерные, все зависит от потребления ресурсов в семье и показаний счетчиков.