На «Ночь музыки» в Екатеринбурге запретили приносить зонты

Напомним, в «Ночь музыки» могут пойти дожди. Многие горожане опасаются ливней, которые идут в регионе уже весь июнь. «КП-Екатеринбург» позвонила в уральский Гидрометцентр и узнала, какая будет погода во время мероприятия.