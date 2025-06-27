На «Ночь музыки» в Екатеринбурге запретили приносить зонты

27 июня в Екатеринбурге будет проходить масштабный фестиваль Ural Music Night. Погода обещает быть дождливой. Однако чтобы пройти на главные площадки, придется оставить зонт дома. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области.
— Будут усилены меры безопасности на основных площадках — в Историческом сквере и на Октябрьской площади. Для прохода к сценам установят рамки-металлодетекторы. Будут проводиться выборочные, а при необходимости — полные досмотры, — пишут в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
На фестиваль не пустят с большими сумками, стеклянными емкостями и зонтами-тростями. Также нельзя проносить напитки в бутылках.
Напомним, в «Ночь музыки» могут пойти дожди. Многие горожане опасаются ливней, которые идут в регионе уже весь июнь. «КП-Екатеринбург» позвонила в уральский Гидрометцентр и узнала, какая будет погода во время мероприятия.