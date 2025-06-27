Депутат Власова: Фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей с 1 сентября

— Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи только потому, что в их амбулатории или ФАПе временно нет врача. Новый приказ дает возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи — грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей, — рассказала Власова.