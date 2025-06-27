Экс-чиновник из Англии убил жену на могиле их сына в 20 годовщину смерти

Бывший британский чиновник и политик от «Партии зеленых» Мартин Сутер убил свою жену Энн Блэквуд на могиле сына на кладбище Крофтон в английском Стаббингтоне, нападение произошло в 20 годовщину смерти их ребенка, пишет New York Post.
Уточняется, что преступление было совершено еще в июле 2023 года, однако суд разрешил публиковать подробности только сейчас.
«Любящая, заботливая, добросердечная мать и подруга, которая была очень популярна в местном сообществе, она наслаждалась своей пенсией, ведя активный образ жизни, который включал теннис, парусный спорт, езду на велосипеде и музыку», — поделилась семья воспоминаниями о Блэквуд.
Издание отмечает, что способ убийства и мотив правоохранители не раскрывают. По словам очевидцев, они видели, как медики из Южно-Центральной службы скорой помощи пытались откачать женщину, но после неудачных попыток объявили ее мертвой.
Кроме убийства Сутеру выдвинули шесть обвинений в домогательствах к 14-летней девочке, он был признан виновным только по одному эпизоду.
Ранее известный футболист из Британии стулом отправил в нокаут женщину на Ибице.