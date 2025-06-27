Экс-чиновник из Англии убил жену на могиле их сына в 20 годовщину смерти

«Любящая, заботливая, добросердечная мать и подруга, которая была очень популярна в местном сообществе, она наслаждалась своей пенсией, ведя активный образ жизни, который включал теннис, парусный спорт, езду на велосипеде и музыку», — поделилась семья воспоминаниями о Блэквуд.