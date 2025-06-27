Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновник из Англии убил жену на могиле их сына в 20 годовщину смерти

Политику также было предъявлено шесть обвинений в домогательствах к 14-летней девочке.

Бывший британский чиновник и политик от «Партии зеленых» Мартин Сутер убил свою жену Энн Блэквуд на могиле сына на кладбище Крофтон в английском Стаббингтоне, нападение произошло в 20 годовщину смерти их ребенка, пишет New York Post.

Уточняется, что преступление было совершено еще в июле 2023 года, однако суд разрешил публиковать подробности только сейчас.

«Любящая, заботливая, добросердечная мать и подруга, которая была очень популярна в местном сообществе, она наслаждалась своей пенсией, ведя активный образ жизни, который включал теннис, парусный спорт, езду на велосипеде и музыку», — поделилась семья воспоминаниями о Блэквуд.

Издание отмечает, что способ убийства и мотив правоохранители не раскрывают. По словам очевидцев, они видели, как медики из Южно-Центральной службы скорой помощи пытались откачать женщину, но после неудачных попыток объявили ее мертвой.

Кроме убийства Сутеру выдвинули шесть обвинений в домогательствах к 14-летней девочке, он был признан виновным только по одному эпизоду.

Ранее известный футболист из Британии стулом отправил в нокаут женщину на Ибице.