Ремонт левого путепровода на улице Фрунзе в Новосибирске закончат в октябре

Ремонт начали в марте текущего года и завершат уже в октябре. В рамках проекта планируется замена швов, улучшение водоотвода, укрепление примыканий, обновление покрытия проезжей части и тротуаров, а также установка нового перильного ограждения. Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в прошлом году отремонтировали правый путепровод.