Ремонт левого путепровода на улице Фрунзе в Новосибирске закончат в октябре

В Новосибирске на левом путепроводе на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— За прошедшую неделю были выполнены работы по устройству защитного слоя из армированного бетона, его армированию и бетонированию, монтажу системы подвесного водоотвода, устройству основания из щебня, очистке, ремонту и окраске железобетонных конструкций, — добавили в пресс-службе.
Ремонт начали в марте текущего года и завершат уже в октябре. В рамках проекта планируется замена швов, улучшение водоотвода, укрепление примыканий, обновление покрытия проезжей части и тротуаров, а также установка нового перильного ограждения. Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в прошлом году отремонтировали правый путепровод.