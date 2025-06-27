«Известия»: Июль принесет непогоду в несколько регионов России

В Москве в течение большей части второго летнего месяца ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, при этом средняя дневная температура воздуха составит около плюс 24 градусов, а ночью будет опускаться до плюс 13 градусов, с уровнем влажности в пределах 70−74 процентов. В Санкт-Петербурге в июле прогнозируется преимущественно облачная погода с периодическими осадками, где дневная температура в среднем составит плюс 23 градуса, а ночная — около плюс 13 градусов, с повышенной влажностью, особенно в утренние часы.