«Известия»: Июль принесет непогоду в несколько регионов России

В июле в Центральной России ожидается дождливая погода, тогда как на юге страны прогнозируется высокая вероятность пожаров из-за засухи. Об этом сообщили в «Известиях».
В Москве в течение большей части второго летнего месяца ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, при этом средняя дневная температура воздуха составит около плюс 24 градусов, а ночью будет опускаться до плюс 13 градусов, с уровнем влажности в пределах 70−74 процентов. В Санкт-Петербурге в июле прогнозируется преимущественно облачная погода с периодическими осадками, где дневная температура в среднем составит плюс 23 градуса, а ночная — около плюс 13 градусов, с повышенной влажностью, особенно в утренние часы.
В то же время в европейской части России и на юге, включая Черноземье, Ставропольский и Краснодарский края, ожидается засушливая погода с высокими температурами, из-за чего это лето может стать одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия, передает газета.
26 июня Москву настигло похолодание, пик которого придется на пятницу, 27 июня. К утру в столичном регионе похолодает до плюс 10−12 градусов, а днем температура поднимется до плюс 16−18 градусов.