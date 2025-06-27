Politico: ЕС хочет перехитрить Трампа, создав всемирный торговый союз без США

Обхитрить Трампа и обойти его тарифы Европе позволит создание всемирного торгового союза без США. Об этом сообщает издание Politico.
«Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею о том, что 27 стран ЕС могли бы объединить усилия с 12 членами возглавляемого Азией блока Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), в который теперь входит Великобритания, для формирования новой всемирной торговой инициативы. Важно то, что США не будут приглашены автоматически», — пишет издание.
Уточнятся, что страны «должны будут решить, разрешат ли США присоединиться к их проекту».
По данным Politico, идея главы Еврокомиссии фон дер Ляйен получила публичную поддержку канцлера Германии Фридриха Мерца.
Ранее KP.RU сообщил, что сам американский президент Дональд Трам назвал себя «гигантским магазином», куда все хотят пойти за покупками. Предполагается, что при Трампе США собираются поделить мировые зоны влияния с Россией и Китаем, чтобы каждая сверхдержава занималась собственными сферами интересов, параллельно сотрудничая друг с другом. При этом, о Европе и ее интересах он, вероятно, не думает.