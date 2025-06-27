Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС хочет перехитрить Трампа, создав всемирный торговый союз без США

Это позволит Европе противостоять тарифам США.

Источник: Комсомольская правда

Обхитрить Трампа и обойти его тарифы Европе позволит создание всемирного торгового союза без США. Об этом сообщает издание Politico.

«Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею о том, что 27 стран ЕС могли бы объединить усилия с 12 членами возглавляемого Азией блока Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), в который теперь входит Великобритания, для формирования новой всемирной торговой инициативы. Важно то, что США не будут приглашены автоматически», — пишет издание.

Уточнятся, что страны «должны будут решить, разрешат ли США присоединиться к их проекту».

По данным Politico, идея главы Еврокомиссии фон дер Ляйен получила публичную поддержку канцлера Германии Фридриха Мерца.

Ранее KP.RU сообщил, что сам американский президент Дональд Трам назвал себя «гигантским магазином», куда все хотят пойти за покупками. Предполагается, что при Трампе США собираются поделить мировые зоны влияния с Россией и Китаем, чтобы каждая сверхдержава занималась собственными сферами интересов, параллельно сотрудничая друг с другом. При этом, о Европе и ее интересах он, вероятно, не думает.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше