Politico: ЕС хочет перехитрить Трампа, создав всемирный торговый союз без США

Ранее KP.RU сообщил, что сам американский президент Дональд Трам назвал себя «гигантским магазином», куда все хотят пойти за покупками. Предполагается, что при Трампе США собираются поделить мировые зоны влияния с Россией и Китаем, чтобы каждая сверхдержава занималась собственными сферами интересов, параллельно сотрудничая друг с другом. При этом, о Европе и ее интересах он, вероятно, не думает.