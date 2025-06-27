Почти 70 тысяч нижегородцев отпразднуют выпускные в 2025 году

Около 35 тысяч нижегородских школьников завершат девятый класс, 13 тысяч — одиннадцатый, а 20 тысяч человек окончат учреждения среднего профессионального образования. Основная часть выпускных мероприятий намечена на ближайшую субботу, 28 июня. Тем не менее, в ряде населенных пунктов праздничные события уже стартовали. Одним из первых торжеств стал выпускной в гимназии № 1 поселка Мулино Володарского района, где в этом году выпустились 10 учеников.