Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержку

«Дорогие друзья! Я жив. Мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня… С любовью и уважением ко всем, ваш Олег Зубков», — говорится в письме, видео опубликовано в официальном Telegram-канале «Тайгана».