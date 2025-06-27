В Приморье успешно клонировали краснокнижный редкий медонос остролодочник

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники Ботанического сада — института Дальневосточного отделения РАН впервые клонировали краснокнижный остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa). Как сообщает пресс-служба сада, жизнеспособность клонированных проростков достигла 40,4%.
«Ученые Ботанического сада — института впервые применили метод микроклонального размножения для редкого вида остролодочника волосистого семейства бобовые (Fabaceae). Исследование стало шагом к сохранению растения, внесенного в Красные книги десяти российских регионов, а также Беларуси и Эстонии. Показатель всхожести составил 41,6%, что значительно выше, чем в предыдущих исследованиях с этим видом. Жизнеспособность проростков достигла 40,4%», — говорится в сообщении.
Эксперимент провели сотрудники группы «Биотехнологии растений» Ботанического сада инженер Мария Никифорова и младший научный сотрудник Ксения Бердасова. Результаты опубликованы в научном журнале «Биота и среда природных территорий».
Остролодочник волосистый — перспективный медонос, декоративное и лекарственное растение. При этом он уязвим к антропогенному воздействию и практически не восстанавливается в природной среде. Несмотря на широкий ареал — от европейской части России до Монголии и Малой Азии — в природе вид встречается все реже.
«Первые всходы удалось получить относительно легко благодаря отработанной в нашей лаборатории технологии преодоления семенного покоя, характерного для этого рода. Основные сложности начались на последующих этапах: ежемесячно погибало около 40% растений, что требовало постоянной корректировки условий культивирования. Прорыв произошел лишь через год — не только был достигнут стабильный прирост побегов, но и началось корнеобразование, что стало ключевым показателем успешной адаптации клонов», — приводит пресс-служба слова Никифоровой.
Зачем клонировать растения.
Как рассказала ТАСС соавтор эксперимента Ксения Бердасова, клонирование редких растений — это возможность сохранить их в природе. Иногда семян бывает очень мало, они плохо прорастают или вообще не дают всходов, как это часто бывает у остролодочника волосистого. Также у данного вида нарушены естественные условия произрастания: это и распашка полей, и перевыпас скота, и урбанизация, и неконтролируемый сбор как лекарственного растения.
«Ученые отмечают, что повлияло и изменение климата, в частности, уменьшились осадки в степных зонах, где произрастает остролодочник. Метод микроклонального размножения позволяет вырастить много одинаковых, здоровых растений из одного экземпляра — причем быстро и в стерильных условиях. Это важно для редких или исчезающих видов. Ученые могут сохранить их в коллекциях, использовать для изучения, а потом вернуть в природу или размножить для ботанических садов и питомников», — рассказал ТАСС младший научный сотрудник.
Он добавила, что производилось клонирование из родных клеток самого растения. Это значит, что ученые не создают растение заново, а сохраняют и увеличивают его численность. Растение остается тем же природным видом и не является продуктом создания сорта или генной модификации, как когда занимаются редактированием генома.