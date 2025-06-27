В Приморье успешно клонировали краснокнижный редкий медонос остролодочник

Как рассказала ТАСС соавтор эксперимента Ксения Бердасова, клонирование редких растений — это возможность сохранить их в природе. Иногда семян бывает очень мало, они плохо прорастают или вообще не дают всходов, как это часто бывает у остролодочника волосистого. Также у данного вида нарушены естественные условия произрастания: это и распашка полей, и перевыпас скота, и урбанизация, и неконтролируемый сбор как лекарственного растения.