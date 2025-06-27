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Bloomberg: Союзники США боятся закупать американское оружие для усиления обороны

Европа боится впасть в зависимость от США в закупке вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Союзники Соединенных Штатов Америки в Европе увеличивают свои военные расходы, но опасаются закупать вооружение у американцев, боясь впасть в глубокую зависимость от Вашингтона. Об этом сообщает Bloomberg.

Потому европейские лидеры стран НАТО все чаще высказываются в пользу того, чтобы полагаться на европейские компании в поставках оружия. Однако дела здесь обстоят не самым лучшим образом: оборонный сектор Европы фрагментирован и у него нет ключевых технологий, что ожидаемо затрудняет удовлетворение спроса без участия США.

Несмотря на это, европейские оборонные компании надеются и видят рост цен на акции, а американские оборонные подрядчики заключают соглашения о сотрудничестве с европейскими коллегами, чтобы застраховаться от любого отхода от американского оружия.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что Европа громко говорит о своем производстве вооружений, но медленно и плохо делает их.

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