Bloomberg: Союзники США боятся закупать американское оружие для усиления обороны

Потому европейские лидеры стран НАТО все чаще высказываются в пользу того, чтобы полагаться на европейские компании в поставках оружия. Однако дела здесь обстоят не самым лучшим образом: оборонный сектор Европы фрагментирован и у него нет ключевых технологий, что ожидаемо затрудняет удовлетворение спроса без участия США.