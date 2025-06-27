Суда на подводных крыльях оснастят отечественным электродвигателем

Судам «Метеор» дадут «вторую жизнь».
Ведется создание нового гибридного электродвигателя для речных пассажирских судов на подводных крыльях типа «Метеор». Новая разработка планируется к завершению в 2025 году, а испытания двигателя начнутся уже в 2026 году. Об этом заявил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
«Головной двигатель изготовим в конце этого года и начнем испытания в новом году. Мы фактически дадим вторую жизнь этим судам», — поделился Даниленко в интервью РИА Новости.
Он объяснил, что новые двигатели будут способны в критические моменты выдавать значительно больше энергии, чем их номинальная мощность. Например, если двигатель имеет номинальную мощность 800 киловатт, то благодаря электроприводу и конденсатору он сможет временно увеличить выходную мощность до 1300 киловатт. Это значительное преимущество по сравнению с обычными дизельными двигателями.
До сих пор такие суда в России оснащались исключительно энергетическими установками иностранных производителей, включая дизель-редукторные агрегаты таких компаний, как MAN и MTU Friedrichshafen GmbH. Новый проект направлен на замену зарубежных установок на отечественные гибридные системы.
Ранее в России также были представлены новые отечественные электродвигатели и сервоприводы, разработанные НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске. Эти системы, представленные на выставке «Металлообработка 2025», предназначены для промышленной автоматизации и отличаются высокой точностью и надежностью, что подчеркивает общий тренд на импортозамещение и развитие собственных технологий в сфере электротехники.