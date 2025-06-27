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Суда на подводных крыльях оснастят отечественным электродвигателем

Ведется создание нового гибридного электродвигателя для речных пассажирских судов на подводных крыльях типа «Метеор». Новая разработка планируется к завершению в 2025 году, а испытания двигателя начнутся уже в 2026 году. Об этом заявил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Судам «Метеор» дадут «вторую жизнь».

Ведется создание нового гибридного электродвигателя для речных пассажирских судов на подводных крыльях типа «Метеор». Новая разработка планируется к завершению в 2025 году, а испытания двигателя начнутся уже в 2026 году. Об этом заявил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

«Головной двигатель изготовим в конце этого года и начнем испытания в новом году. Мы фактически дадим вторую жизнь этим судам», — поделился Даниленко в интервью РИА Новости.

Он объяснил, что новые двигатели будут способны в критические моменты выдавать значительно больше энергии, чем их номинальная мощность. Например, если двигатель имеет номинальную мощность 800 киловатт, то благодаря электроприводу и конденсатору он сможет временно увеличить выходную мощность до 1300 киловатт. Это значительное преимущество по сравнению с обычными дизельными двигателями.

До сих пор такие суда в России оснащались исключительно энергетическими установками иностранных производителей, включая дизель-редукторные агрегаты таких компаний, как MAN и MTU Friedrichshafen GmbH. Новый проект направлен на замену зарубежных установок на отечественные гибридные системы.

Ранее в России также были представлены новые отечественные электродвигатели и сервоприводы, разработанные НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске. Эти системы, представленные на выставке «Металлообработка 2025», предназначены для промышленной автоматизации и отличаются высокой точностью и надежностью, что подчеркивает общий тренд на импортозамещение и развитие собственных технологий в сфере электротехники.