Суда на подводных крыльях оснастят отечественным электродвигателем

Он объяснил, что новые двигатели будут способны в критические моменты выдавать значительно больше энергии, чем их номинальная мощность. Например, если двигатель имеет номинальную мощность 800 киловатт, то благодаря электроприводу и конденсатору он сможет временно увеличить выходную мощность до 1300 киловатт. Это значительное преимущество по сравнению с обычными дизельными двигателями.