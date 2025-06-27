Открытки с дополненной реальностью с Дня молодёжи в Перми Почта России доставит бесплатно

На почтовой карточке изображён узнаваемый арт-объект города Перми «Счастье не за горами» и нанесён оттиск уникального QR-кода. Отсканировав его, отправитель сможет загрузить любое видеоприветствие для получателя и поделиться яркими событиями праздника. Оно останется в облачном хранилище на 30 лет, благодаря чему каждая открытка будет хранить воспоминания о празднике многие годы.