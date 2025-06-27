Открытки с дополненной реальностью с Дня молодёжи в Перми Почта России доставит бесплатно

Ко Дню молодёжи для гостей и жителей столицы Прикамья Почта России изготовила открытки с использованием технологии дополненной реальности. Это совместная инициатива с Молодёжной дирекцией Пермского края.
28 июня на городской эспланаде откроется пункт посткроссинга Почты России, где все участники фестиваля «День молодёжи-2025» смогут бесплатно отправить приветствия из самого центра событий Перми — Молодёжной столицы России — в любую точку мира.
На почтовой карточке изображён узнаваемый арт-объект города Перми «Счастье не за горами» и нанесён оттиск уникального QR-кода. Отсканировав его, отправитель сможет загрузить любое видеоприветствие для получателя и поделиться яркими событиями праздника. Оно останется в облачном хранилище на 30 лет, благодаря чему каждая открытка будет хранить воспоминания о празднике многие годы.
Приветствия из Перми своим родным и близким также отправят молодые блогеры, фотографы и видеографы из города Омска — второй Молодёжной столицы России этого года. Они приедут в Пермь благодаря специальному проекту «Обмен молодёжными столицами — 2025» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».
Чтобы открытка дошла до адресата, в пункте посткроссинга будет размещена инструкция, как правильно заполнить почтовый адрес получателя и где найти индекс. Сотрудники Почты России сами наклеят на открытку нужную марку и доставят открытки с дополненной реальностью из Перми адресату.