Sergek на дронах запустили в небо Астаны

АСТАНА, 27 июн — Sputnik. Система Sergek запущена на беспилотных летательных аппаратах в пилотном режиме.
Дроны помогут полицейским разыскивать транспортные средства, находящиеся в ориентировке. Инициаторы — МВД, АО «Казахтелеком» и казахстанские разработчики.
С их помощью можно будет выявить неплательщиков алиментов, должников и оперативно передавать данные на планшеты полицейским.
«Использование дронов с системой интеллектуального видеонаблюдения позволяет в режиме реального времени отслеживать нарушения, разыскивать автомобили, находящиеся в ориентировке, и оперативно передавать информацию нарядам на земле. Это даёт возможность не только быстрее реагировать, но и действовать на упреждение, снижая уровень аварийности и укрепляя дисциплину на дорогах», — отметил начальник Департамента информатизации и связи МВД Сергей Варго.
«Казахтелеком» также реализует проекты по интеграции беспилотников в системы видеомониторинга городской среды и мониторинга лесных территорий для раннего обнаружения пожаров с применением цифровых технологий.
В рамках испытаний разработчики Sergek Group совместно с МВД и «Казахтелеком» протестируют различные сценарии применения дронов — от патрулирования до адресного поиска по ориентировке. В случае успешных результатов проект может быть масштабирован и на другие регионы.