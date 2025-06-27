Sergek на дронах запустили в небо Астаны

«Использование дронов с системой интеллектуального видеонаблюдения позволяет в режиме реального времени отслеживать нарушения, разыскивать автомобили, находящиеся в ориентировке, и оперативно передавать информацию нарядам на земле. Это даёт возможность не только быстрее реагировать, но и действовать на упреждение, снижая уровень аварийности и укрепляя дисциплину на дорогах», — отметил начальник Департамента информатизации и связи МВД Сергей Варго.