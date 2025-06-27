Просто камера в подъезде: жительница Прикамья получила компенсацию за нарушение неприкосновенности частной жизни

Соответствующие исполнительные документы были переданы в отделение судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю. Судебным приставом были возбуждены исполнительные производства, о чем должник был уведомлен в установленном порядке. Также мужчину предупредили о применении штрафных санкций в случае уклонения от возложенных на него обязательств и наложили арест на его счета в банках. Вскоре вся сумма задолженности поступила на депозитный счет подразделения службы. Также сотрудник органа принудительного исполнения осуществил выезд по адресу и зафиксировал отсутствие камеры в подъезде. Компенсация морального вреда перечислена взыскательнице.