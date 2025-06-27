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Просто камера в подъезде: жительница Прикамья получила компенсацию за нарушение неприкосновенности частной жизни

Жительница Краснокамска обнаружила, что её сосед установил камеру видеонаблюдения на лестничной площадке.

Жительница Краснокамска обнаружила, что её сосед установил камеру видеонаблюдения на лестничной площадке. Объектив устройства был направлен таким образом, что фиксировал не только общий вид площадки, но и непосредственно входную дверь в ее квартиру.

Женщину охватила тревога: камера записывала все её передвижения, время прихода и ухода, внешний вид, посетителей, аналогичные действия её несовершеннолетней дочери — то есть интимные детали повседневности, которые относятся к сфере частной жизни.

Грубое нарушение личных прав вынудило гражданку обратиться в суд, который обязал мужчину демонтировать камеру видеонаблюдения, направленную прямо на вход в квартиру истицы, и выплатить ей 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Соответствующие исполнительные документы были переданы в отделение судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю. Судебным приставом были возбуждены исполнительные производства, о чем должник был уведомлен в установленном порядке. Также мужчину предупредили о применении штрафных санкций в случае уклонения от возложенных на него обязательств и наложили арест на его счета в банках. Вскоре вся сумма задолженности поступила на депозитный счет подразделения службы. Также сотрудник органа принудительного исполнения осуществил выезд по адресу и зафиксировал отсутствие камеры в подъезде. Компенсация морального вреда перечислена взыскательнице.