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Сергей Собянин: на ВДНХ открылся первый в России биокластер

Начать знакомство с Биокластером можно с аудиогидом, интерактивными квестами и другими активностями.

Источник: Сергей Собянин

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале об открытии на ВДНХ первого в России биокластера.

По словам мэра, над данным проектом работал Биологический музей имени К. А. Тимирязева, который сделал науку ближе и доступнее для горожан.

В биокластере есть несколько локаций. Например, в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» открылась выставка «Морфогенез. Третья природа», которая, как заявил Собянин, станет новой вехой в мировой музейно-выставочной практике. На экспозиции посетители смогут посмотреть на интеграцию современного искусства в мир живой природы.

Мэр уточнил, что до лета 2026 года в этом павильоне появятся еще четыре тематические площадки, которые будут посвящены всем разделам биологии. В свою очередь, павильон № 312 станет центром биокластера, так как благодаря нему гости смогут ознакомиться с базовыми аспектами биологии.

В павильоне № 28 «Пчеловодство» желающим предлагают узнать, как живут насекомые. При этом здесь будет функционировать первая в России энтомологическая лаборатория. В оранжерее-лаборатории гости с использованием нового оборудования смогут попрактиковаться в ботанике и экспериментах в области физиологии растений.

Между тем в павильоне № 17 появится экспозиция «Мир динозавров», где будут воссозданы природные локации мезозойской эры на территории РФ — от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки. Кроме того, в состав биокластера войдет павильон № 31 «Геология», который открылся в 2022 году.

Познакомиться с биокластером москвичи и гости столицы могут вместе с аудиогидом, интерактивными квестами и иными активностями. В будущем будет разработано мобильное приложение, уточнил мэр.

«Биокластер станет частью музейного города ВДНХ — крупнейшего музейно-выставочного комплекса страны, объединяющего больше 30 объектов», — заключил Собянин.

Между тем на портале "Музейная Москва онлайн’представлено уже более 130 тысяч экспонатов. Все они были оцифрованы из фондов столичных музеев. В их числе картины, скульптуры, редкие книги, археологические находки разных эпох и многое другое.

На платформе также доступны 42 культурных учреждения, в частности Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, музей-панорама «Бородинская битва», Музей космонавтики и музей-заповедник «Коломенское».

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