Сергей Собянин: на ВДНХ открылся первый в России биокластер

Мэр уточнил, что до лета 2026 года в этом павильоне появятся еще четыре тематические площадки, которые будут посвящены всем разделам биологии. В свою очередь, павильон № 312 станет центром биокластера, так как благодаря нему гости смогут ознакомиться с базовыми аспектами биологии.