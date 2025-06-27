Средний размер ипотеки в Башкирии снизился почти на 6%

В минувшем мае средний размера ипотеки в Башкирии снизился до 3,72 миллиона рублей, это на 5,6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй.
По стране средний размер ипотечного кредита в мае достиг 4,41 миллиона рублей — на 0,7% меньше в сравнении с прошлым годом. Если сравнивать с апрелем, то показатель снизился на 0,4%, и такая тенденция наблюдается уже второй месяц к ряду.
В топ-3 регионов по размеру ипотеки в прошлом месяце вошли Москва (7,30 миллиона рублей), Московская область (6,01) и Санкт-Петербург (5,81). Среди 30 регионов-лидеров Башкирия расположилась на 20-й строчке рейтинга.
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