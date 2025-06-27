Средний размер ипотеки в Башкирии снизился почти на 6%

По стране средний размер ипотечного кредита в мае достиг 4,41 миллиона рублей — на 0,7% меньше в сравнении с прошлым годом. Если сравнивать с апрелем, то показатель снизился на 0,4%, и такая тенденция наблюдается уже второй месяц к ряду.