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Магнитная буря обрушилась на Землю

На Землю ночью обрушилась магнитная буря. Однако значительного роста интенсивности магнитных колебаний не ожидается. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщают ученые на официальном сайте ИКИ РАН.

На Землю ночью обрушилась магнитная буря. Однако значительного роста интенсивности магнитных колебаний не ожидается. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщают ученые на официальном сайте ИКИ РАН.

— Несмотря на исключительно высокую скорость солнечного ветра (до 800 км/с), общее воздействие на планету является умеренным и к бурям уровня выше G2 привести не должно (…) Общая продолжительность нахождения планеты в зоне действия корональной дыры оценивалась предварительно в 20−30 часов, — говорится на сайте.

Ученые уточнили, что до середины дня 27 июня геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться.

20 июня ученые РАН зафиксировали новые вспышки на Солнце — так, приборы обнаружили третий по мощности за год взрыв. По интенсивности она стала третьей по силе в 2025 году, уступая лишь событиям 14 мая и 23 февраля.

Ученые сообщали, что магнитные бури начнутся на Земле 25 июня. Причиной их возникновения стала корональная дыра, образовавшаяся на Солнце. При этом дыра появилась не сверху или снизу экватора, а проецируется прямо на него.