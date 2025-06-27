Магнитная буря обрушилась на Землю

На Землю ночью обрушилась магнитная буря. Однако значительного роста интенсивности магнитных колебаний не ожидается. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщают ученые на официальном сайте ИКИ РАН.
— Несмотря на исключительно высокую скорость солнечного ветра (до 800 км/с), общее воздействие на планету является умеренным и к бурям уровня выше G2 привести не должно (…) Общая продолжительность нахождения планеты в зоне действия корональной дыры оценивалась предварительно в 20−30 часов, — говорится на сайте.
Ученые уточнили, что до середины дня 27 июня геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться.
20 июня ученые РАН зафиксировали новые вспышки на Солнце — так, приборы обнаружили третий по мощности за год взрыв. По интенсивности она стала третьей по силе в 2025 году, уступая лишь событиям 14 мая и 23 февраля.
Ученые сообщали, что магнитные бури начнутся на Земле 25 июня. Причиной их возникновения стала корональная дыра, образовавшаяся на Солнце. При этом дыра появилась не сверху или снизу экватора, а проецируется прямо на него.