Рост платы за ЖКУ в России в 2025 году достигнет десятилетнего максимума

Плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2025 года стало одним из самых значительных за последнее десятилетие: в среднем по стране рост составил 11,9%, а в отдельных регионах, таких как Пермский край и Архангельская область, индексация превысила 20%. В предыдущие годы тарифы увеличивались более умеренно — в 2024 году рост составил 9,9%, а в 2022-м — 13,5% в два этапа.