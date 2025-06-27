В Омске по частям пытаются продать ДК имени П. И. Баранова

Все помещения в здании разделены на девять лотов, каждый из которых будет продаваться за свою цены Площади разные — от 10,8 до 164,6 кв. метров. Цены — от 367 200 до 5 708 600 рублей. В целом за комплекс помещений мэрия планирует выручить более 133 млн.