В Омске по частям пытаются продать ДК имени П. И. Баранова

Администрация города Омска готовится выставить на торги бывшее здание ДК им. П. И. Баранова. Соответствующее распоряжение вчера, 26 июня, подписал и.о. мэра Евгений Романин.
Ранее здание 50-х годов постройки относилось к одноименному заводу, затем перешло в муниципальную собственность. По своему прямому назначению оно не используется.
Все помещения в здании разделены на девять лотов, каждый из которых будет продаваться за свою цены Площади разные — от 10,8 до 164,6 кв. метров. Цены — от 367 200 до 5 708 600 рублей. В целом за комплекс помещений мэрия планирует выручить более 133 млн.
Подготовка и проведение соответствующего аукциона поручено департаменту имущественных отношений.