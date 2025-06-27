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В Омске по частям пытаются продать ДК имени П. И. Баранова

Недвижимость выставила на продажу мэрия.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска готовится выставить на торги бывшее здание ДК им. П. И. Баранова. Соответствующее распоряжение вчера, 26 июня, подписал и.о. мэра Евгений Романин.

Ранее здание 50-х годов постройки относилось к одноименному заводу, затем перешло в муниципальную собственность. По своему прямому назначению оно не используется.

Все помещения в здании разделены на девять лотов, каждый из которых будет продаваться за свою цены Площади разные — от 10,8 до 164,6 кв. метров. Цены — от 367 200 до 5 708 600 рублей. В целом за комплекс помещений мэрия планирует выручить более 133 млн.

Подготовка и проведение соответствующего аукциона поручено департаменту имущественных отношений.