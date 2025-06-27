Новочеркасские рационализаторы в I полугодии сэкономили 1,7 млн рублей

Рационализаторы завода вносят ценный вклад в развитие предприятия своими инновационными предложениями. Среди наиболее активных новаторов выделяются контролер качества Людмила Гордеева и кузнецы-штамповщики Александр Петров и Андрей Вороненко. Их инициативы направлены на усовершенствование конструкций и снижение издержек производства. Так, предложение Людмилы Гордеевой по модернизации тамбура электровозов сократило время сборки и уменьшило расход материалов. Предложения Петрова и Вороненко регулярно попадают в число лидеров заводского конкурса рациональных предложений.