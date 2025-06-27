Новочеркасские рационализаторы в I полугодии сэкономили 1,7 млн рублей

В последнюю субботу июня в России отмечается День рационализатора и изобретателя. Событие посвящено специалистам, чья деятельность направлена на улучшение технологических процессов, повышение эффективности производств и разработку инновационных решений.
Особое внимание новаторской деятельности уделяется и на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «ТМХ»). Инновационная деятельность осуществляется посредством разработки и внедрения рационализаторских предложений (РП), а также инициатив по совершенствованию производственных процессов.
Предложения Петрова и Вороненко регулярно попадают в число лидеров заводского конкурса рациональных предложений. Фото: Максим Максименко.
Также новаторская деятельность повышает вовлеченность персонала, способствует сплоченности коллектива, реализации творческого потенциала сотрудников. Предложения сотрудников улучшают производственную культуру, условия и безопасность труда, способствуя повышению эффективности и снижению затрат на выпуск продукции.
Так, за период с января по июнь 2025 года заводчане подали 7 рационализаторских предложений и 508 предложений по улучшению. А внедрено было 507 нововведений. Общий экономический эффект составил 1,7 млн рублей.
Предложение Людмилы Гордеевой по модернизации тамбура электровозов сократило время сборки и уменьшило расход материалов. Фото: Максим Максименко.
Рационализаторы завода вносят ценный вклад в развитие предприятия своими инновационными предложениями. Среди наиболее активных новаторов выделяются контролер качества Людмила Гордеева и кузнецы-штамповщики Александр Петров и Андрей Вороненко. Их инициативы направлены на усовершенствование конструкций и снижение издержек производства. Так, предложение Людмилы Гордеевой по модернизации тамбура электровозов сократило время сборки и уменьшило расход материалов. Предложения Петрова и Вороненко регулярно попадают в число лидеров заводского конкурса рациональных предложений.
Руководство завода оказывает новаторскому движению постоянное внимание и поддержку. Это способствует высокому уровню эффективности рационализаторской работы.