40 километров новых велополос появилось в Москве в 2025 году

Москвичам также доступен веломаршрут «Зеленое кольцо» протяженностью 129 километров. Он связывает 24 зеленые зоны Москвы, станции метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, позволяя совмещать поездки по делам с отдыхом в парках и осмотром достопримечательностей. Его направление можно узнать по специальным знакам с логотипом «Зеленого кольца», а также по навигационным стелам.