Пасмурный центр, огненный юг: Названы регионы России с плохой погодой в июле

В противоположность этому Черноземье, Краснодарский и Ставропольский края столкнутся с одной из самых сильных засух за последние десятилетия. Южные территории страны рискуют попасть под влияние экстремальной сухости и возросшей угрозы лесных пожаров. Особенно напряжённой ситуация будет в Черноземье и на Северном Кавказе, где дефицит осадков может установить новые рекорды.