Пасмурный центр, огненный юг: Названы регионы России с плохой погодой в июле

В Москве и Санкт-Петербурге погода будет преимущественно пасмурной, с периодическими дождями. Столичный регион ожидает дневные температуры около +23−24°C, ночные — +13−15°C, при этом влажность воздуха останется высокой — порядка 70−74%. В сСеверной столице термометры покажут более умеренные показатели — от +20 до +23 градусов днём и от +13 до +15 градусов ночью.
В противоположность этому Черноземье, Краснодарский и Ставропольский края столкнутся с одной из самых сильных засух за последние десятилетия. Южные территории страны рискуют попасть под влияние экстремальной сухости и возросшей угрозы лесных пожаров. Особенно напряжённой ситуация будет в Черноземье и на Северном Кавказе, где дефицит осадков может установить новые рекорды.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве до конца текущего месяца будет преобладать пасмурная погода. При этом температура воздуха уже не поднимется до отметки +30. Однако последняя неделя июня может оказаться чуть более тёплой.