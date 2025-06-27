Красноярская авиакомпания эвакуировала участницу арктической экспедиции

Как сообщили в пресс-службе компании, обратный путь занял около 10 часов. Вертолет был дозаправлен на мысе Баранова, после чего приземлился в Хатанке, где уже ожидали сотрудники скорой помощи. Пострадавшую доставили в Таймырскую районную больницу, где ее состояние стабилизировалось, и угрозы для жизни больше нет.