Красноярская авиакомпания эвакуировала участницу арктической экспедиции

Авиакомпания «КрасАвиа» успешно провела эвакуацию участницы экспедиции на дрейфующей ледовой станции «Северный полюс-42», которая нуждалась в срочной медицинской помощи.
Вертолет с врачом на борту вылетел с архипелага Северная Земля и преодолел расстояние около 1300 километров.
Как сообщили в пресс-службе компании, обратный путь занял около 10 часов. Вертолет был дозаправлен на мысе Баранова, после чего приземлился в Хатанке, где уже ожидали сотрудники скорой помощи. Пострадавшую доставили в Таймырскую районную больницу, где ее состояние стабилизировалось, и угрозы для жизни больше нет.
Экипаж рейса состоял из командира Ивана Шпарлова, второго пилота Станислава Шиверина, бортмеханика Дмитрия Чернова и авиатехников Сергея Шашкина и Олега Летунова. За выполнение данного задания им была объявлена благодарность.
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