В Ростовском зоопарке определились с кличкой для блондина-альпаки

Ростовчане предложили 400 вариантов кличек для роскошного блондина-альпаки. Сотрудники зоопарка выбрали наиболее популярные. Ими стали Зефир, Рафаэль, Пломбир, Руно, Кокос, Беляш, Оскар, Амаль, Элвин и Альф. После чего эти имена были вынесены на голосование. По итогам опроса победила кличка «Зефир». Она понравилась 215 дончанам. На втором месте оказался «Пломбир» — эта кличка набрала 89 голосов, а на третьем — «Рафаэль».