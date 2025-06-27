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В Ростовском зоопарке определились с кличкой для блондина-альпаки

Ростовчане выбрали имя альпаке-самцу из зоопарка.

Источник: Комсомольская правда

В ростовском зоопарке определились с именем для самца альпаки. Его выбирали ростовчане с помощью голосования. Результатами зоосад поделился в своих социальных сетях.

Ростовчане предложили 400 вариантов кличек для роскошного блондина-альпаки. Сотрудники зоопарка выбрали наиболее популярные. Ими стали Зефир, Рафаэль, Пломбир, Руно, Кокос, Беляш, Оскар, Амаль, Элвин и Альф. После чего эти имена были вынесены на голосование. По итогам опроса победила кличка «Зефир». Она понравилась 215 дончанам. На втором месте оказался «Пломбир» — эта кличка набрала 89 голосов, а на третьем — «Рафаэль».

— У альпаки теперь самое красивое и запоминающееся имя, которое мы впишем в Книгу регистрации животных, — Зефир, — говорится в сообщении.