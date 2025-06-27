NYP: в Израиле раскопали древний саркофаг с изображением пьяного Геркулеса

Израильские археологи раскопали на территории Кесарии древний саркофаг, на котором изображена сцена распития спиртных напитков между богом вина Дионисом и Геркулесом, пишет New York Post со ссылкой на Управление древностей Израиля (IAA).
«Геркулес изображен на саркофаге как человек, который больше не может стоять. Процессии бога вина Диониса являются знакомым мотивом в саркофагах 2-го и 3-го веков нашей эры, мы видим конкретную сцену состязания по выпивке. В данном случае кажется, что фигуры не просто празднуют — они фактически провожают умершего в последний путь, когда выпивка и танцы превращаются в символ освобождения и перехода к жизни на том свете», — рассказал археолог Нохар Шахар.
Кроме того, на саркофаге изображены другие мифологические персонажи — менады — женщины-последовательницы Диониса, сатиры, боги Пан и Гермес.
По словам Шахара, несмотря на то, что в древности любили изображать сцены распития спиртных напитков на саркофагах, в Израиле такая находка сделана впервые.
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