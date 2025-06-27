NYP: в Израиле раскопали древний саркофаг с изображением пьяного Геркулеса

«Геркулес изображен на саркофаге как человек, который больше не может стоять. Процессии бога вина Диониса являются знакомым мотивом в саркофагах 2-го и 3-го веков нашей эры, мы видим конкретную сцену состязания по выпивке. В данном случае кажется, что фигуры не просто празднуют — они фактически провожают умершего в последний путь, когда выпивка и танцы превращаются в символ освобождения и перехода к жизни на том свете», — рассказал археолог Нохар Шахар.