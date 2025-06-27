Овчинский: в Раменках построят спорткомплекс с футбольным полем

В Раменках, помимо спортивного объекта, возводится многофункциональный комплекс, который будет занимать два этажа в стилобате жилого комплекса «Stories на Мосфильмовской». Общая площадь делового пространства составит шесть тысяч квадратных метров. Как сообщил Владислав Овчинский, застройщик уже начал работы по монтажу фасадов. В комплексе будет 49 офисов, площадь которых варьируется от 23 до 130 квадратных метров. Также предусмотрено помещение для детского клуба площадью 265,9 квадратного метра и 19 помещений для торговли.