Овчинский: в Раменках построят спорткомплекс с футбольным полем

На западе Москвы, в районе Раменки, на средства инвестора будет построен спорткомплекс с футбольным полем общей площадью почти 10 тыс. кв. метров. Об этом стало известно из сообщения министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислава Овчинского.
Объект появится по адресу: ул. Минская, з/у 2А. Помимо поля для игры в футбол, в его состав войдут главный и административно-бытовой корпуса.
«В пятиэтажном главном здании запроектированы универсальный спортивный зал площадью 730 квадратных метров, зал для соревнований с трибунами и балконом, помещения для игр в нарды, шашки, шахматы, а также два тренажерных зала, помещения для индивидуальных тренировок, киберспорта и спортивного программирования. Также предусмотрены балконы и террасы на третьем и четвертом этажах», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Как пояснил Овчинский, в непосредственной близости от основного здания будет создано футбольное поле размером 90 на 45 метров. На нём будут оборудованы беговые дорожки и зоны для занятий лёгкой атлетикой. Для удобства зрителей на поле будет установлена трибуна, рассчитанная на 200 мест. Также будет построен административно-бытовой блок, где разместятся тренерские и раздевалки для спортсменов.
Для отделки фасадов строители используют алюминиевые ламели и пластины, имитирующие текстуру дерева, а также витражное остекление, керамогранит и стемалит. На западной стороне здания, рядом с главным входом, будет установлен медиаэкран.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что на соседнем участке, рядом со спортивным комплексом, застройщик планирует построить ФОК с двумя спортзалами: многофункциональным и специализированным для игры в падел-теннис. Строительство социальных объектов в Москве соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В Раменках, помимо спортивного объекта, возводится многофункциональный комплекс, который будет занимать два этажа в стилобате жилого комплекса «Stories на Мосфильмовской». Общая площадь делового пространства составит шесть тысяч квадратных метров. Как сообщил Владислав Овчинский, застройщик уже начал работы по монтажу фасадов. В комплексе будет 49 офисов, площадь которых варьируется от 23 до 130 квадратных метров. Также предусмотрено помещение для детского клуба площадью 265,9 квадратного метра и 19 помещений для торговли.