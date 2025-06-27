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Молодые норвежцы хотят связать свое будущее с Россией: обращения поступают ежемесячно

Корчунов: Посольство РФ в Норвегии получает обращения от желающих переехать.

Источник: Комсомольская правда

Российская дипмиссия в Норвегии каждый месяц получает несколько обращений иностранцев, которые хотят переехать в Россию. По большей части это молодежь, которая разделяет традиционные ценности и связывает свое будущее с Россией. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

По его словам, каждый месяц в посольство РФ приходит до пяти обращений с просьбой разъяснить порядок получения визы и переезда в Россию.

«Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому шагу», — сказал дипломат.

По его словам, по большей части это молодые люди, которые связывают свое будущее с Россией, разделяют традиционные ценности, хотят работать и создавать в нашей стране семьи. Интересует иностранцев и программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

После того, как президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане государств с засильем нетрадиционных ценностей могут перебраться в РФ в упрощенном порядке, иностранцы заметно активизировались в вопросе переезда в Россию. В Нижегородской области, например, уже строятся дома для переезжающих в РФ немцев.

А Сэмюэл Хайленд, променявший шумный Ноттингем в Великобритании на один из самых уютных городов России — Владимир, рассказал, что помог переехать в Россию уже сотни своим бывшим соотечественникам.