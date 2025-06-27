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Сбербанк с 1 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5−2 процентных пункта

С 1 июля ставки по рыночной ипотеке будут снижены на 0,5−2 процентных пункта, при этом минимальная ставка составит 21,4 процента. Об этом стало известно в пятницу, 27 июня.

С 1 июля ставки по рыночной ипотеке будут снижены на 0,5−2 процентных пункта, при этом минимальная ставка составит 21,4 процента. Об этом стало известно в пятницу, 27 июня.

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