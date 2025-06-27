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Ростов опять остался без интернета 27 июня

Стало известно, где и почему в Ростове не работает мобильный интернет.

Источник: Freepik

Утром 27 июня ростовчане вновь столкнулись с масштабным сбоем в работе мобильного интернета. Как сообщают читатели Rostov.aif.ru соединения с сетью нет в Западном и Северном жилых массивах, на Военведе, в Александровке и Нахичевани.

Как обычно при таких инцидентах, ростовчане не могут загрузить сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также открыть нужную веб-страницу. Не работают банковские приложения, а также приложения для заказа такси или служб доставки.

В зонах действия Wi-Fi интернет появляется. Также существует возможность отправлять СМС-сообщения. Валидаторы для оплаты проезда в общественном транспорте работают стабильно.

По данным сервиса сбой.рф, пользователи оставили жалобы почти на всех известных операторов связи.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июня над Ростовской областью сбили 19 БПЛА.