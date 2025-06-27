Ростов опять остался без интернета 27 июня

Утром 27 июня ростовчане вновь столкнулись с масштабным сбоем в работе мобильного интернета. Как сообщают читатели Rostov.aif.ru соединения с сетью нет в Западном и Северном жилых массивах, на Военведе, в Александровке и Нахичевани.
Как обычно при таких инцидентах, ростовчане не могут загрузить сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также открыть нужную веб-страницу. Не работают банковские приложения, а также приложения для заказа такси или служб доставки.
В зонах действия Wi-Fi интернет появляется. Также существует возможность отправлять СМС-сообщения. Валидаторы для оплаты проезда в общественном транспорте работают стабильно.
По данным сервиса сбой.рф, пользователи оставили жалобы почти на всех известных операторов связи.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июня над Ростовской областью сбили 19 БПЛА.