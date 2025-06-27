Сегодня ночью в Уфе будет ограничено движение на улице Пугачева

Сегодня поздно вечером, 27 июня, в Уфе на семь часов ограничат движение на улице Пугачева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничение, которое продлится с 23:00 до 06:00, связано с укладкой кабеля. Перекрытие будет действовать поочередно на половине проезжей части улицы Пугачева в районе пересечения с Сочинской.
Предприятие, которое будет выполнять работы, обратилось к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.
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