Четверо военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена. 26 июня произошел обмен военнопленными, благодаря которому, служащие в Вооруженных Силах Российской Федерации приехали на родину. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.