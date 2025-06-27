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Четверо военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена

26 июня произошел обмен военнопленными.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Четверо военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена. 26 июня произошел обмен военнопленными, благодаря которому, служащие в Вооруженных Силах Российской Федерации приехали на родину. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

— Среди них два жителя из областного центра, один из Иркутского района и еще один житель Нижнеудинска, — уточнила Светлана Семенова.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что двое военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена. Это жители Зимы и Боханского района.