Четверо военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена. 26 июня произошел обмен военнопленными, благодаря которому, служащие в Вооруженных Силах Российской Федерации приехали на родину. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.
— Среди них два жителя из областного центра, один из Иркутского района и еще один житель Нижнеудинска, — уточнила Светлана Семенова.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что двое военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена. Это жители Зимы и Боханского района.