Семь человек замерзли насмерть из-за внезапного похолодания в Уругвае

Необычный порыв холодного воздуха из Антарктиды обрушился на Уругвай, что привело к гибели по меньшей мере семи бездомных на этой неделе, власти объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Полярный фронт впервые обрушил массу холодного воздуха на Уругвай в понедельник, шокировав прибрежную страну с равнинной местностью, привыкшую к мягким зимам в Южном полушарии», — говорится в статье.
Издание отметило, что легкий снег впервые за четыре года покрыл некоторые части страны, когда температура достигла минус 3 градуса по Цельсию. На этом фоне чиновники от здравоохранения выпустили многочисленные предупреждения об опасности обморожения и гипотермии, при этом бездомные столкнулись с потенциально опасными обстоятельствами.
По данным агентства, семь бездомных, умерших от холода, были найдены в разных частях страны — один мужчина спал под мостом, другой на автобусной остановке, еще один в палатке у реки.
Президент Уругвая Яманду Орси на этой неделе применил редкие исполнительные чрезвычайные полномочия, которые дали право полиции и другим должностным лицам принудительно забирать бездомных с улиц.
Как писал сайт KP.RU, неожиданный снегопад накрыл пустыню Атакама в Чили, известную как самое засушливое место на планете. Подобное природное явление не фиксировалось в Атакаме на протяжении последнего десятилетия. Пустыня расположена вдоль тихоокеанского побережья Чили в Южной Америке, представляя собой узкую тысячекилометровую полосу засушливых земель.