Семь человек замерзли насмерть из-за внезапного похолодания в Уругвае

Издание отметило, что легкий снег впервые за четыре года покрыл некоторые части страны, когда температура достигла минус 3 градуса по Цельсию. На этом фоне чиновники от здравоохранения выпустили многочисленные предупреждения об опасности обморожения и гипотермии, при этом бездомные столкнулись с потенциально опасными обстоятельствами.