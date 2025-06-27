В историческом центре Самары начались перебои с мобильным интернетом 27 июня

На этот раз подключение прерывается в историческом центре города с утра 27 июня.
Самарцы не могут подключиться к сети вне зависимости от оператора. Местные связывают это с атакой БПЛА, которая произошла в регионе рано утром 27 июня. О сбитом беспилотнике рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.
Пока точно неизвестно, что с интернетом в Самаре.
Напомним, что 26 июня горожане также заметили сбои в сети.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше