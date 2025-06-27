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В историческом центре Самары начались перебои с мобильным интернетом 27 июня

Жители Самары вновь заметили проблемы с мобильным интернетом.

На этот раз подключение прерывается в историческом центре города с утра 27 июня.

Самарцы не могут подключиться к сети вне зависимости от оператора. Местные связывают это с атакой БПЛА, которая произошла в регионе рано утром 27 июня. О сбитом беспилотнике рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Пока точно неизвестно, что с интернетом в Самаре.

Напомним, что 26 июня горожане также заметили сбои в сети.

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