Иркутск, Новосибирск, Питер, Анталья: в омском аэропорту снова задержали рейсы

Сегодня, 27 июня, на онлайн-табло аэропорта Омска отобразились новые задержки рейсов. Вероятная причина корректировок расписания полетов — продолжающиеся угрозы атак БПЛА на различные регионы России.
Зал прилета.
Согласно представленной на данный момент информации на портале aeroomsk.ru, вместо 22:50 в пятницу рейс КЛ482 отправится в Адлер в 2:35 в субботу. Завтрашнее ночное путешествие организует авиакомпания «Северный ветер».
Чуть меньше — около трех часов — придется ждать задержанного вылета желающим оказаться в Анталье. Отправление рейса 2S066 перевозчика «Южный ветер» планировалось на 1:35, однако было перенесено на 4:30.
Зал прилета.
Не прибыл в Омск самолет S7 AIRLINES из Новосибирска — S75341, который ожидали в 12:30.
В это же время должен был прилететь борт S7 из Иркутска — S76451, сейчас он находится в пути.
Сотрудники аэропорта также предупредили, что задержится рейс КЛ307 из Санкт-Петербурга компании «Северный ветер». Изначально прибытие ожидали в 21:10, но сейчас конкретное время прилета не указывается.
На неизвестное время перенесено с 00:25 и прибытие рейса 2S065 из Антальи 28 июня.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в местном аэропорту на 10 часов задержали рейсы в Сочи и обратно.