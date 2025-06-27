Журналисты и медики: командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назвал главные цели ВСУ

Вооруженные силы Украины нарушают международные нормы, атакуя мирное население, медиков, пожарных и журналистов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По его словам, недавнее нападение украинского беспилотника на поселок Кореневе в Курской области, в результате которого получил ранение 63-летний китайский журналист Лу Юйгуан, свидетельствует о целенаправленных действиях ВСУ против гражданских лиц.
— Идет конкретно убийство, даже можно сказать, не война против своего противника на поле брани, а максимальное убийство гражданского населения, именно тех органов, которые не являются воюющими, это медики, пожарные, ну и, конечно, убийство представителей прессы, — заявил он.
Алаудинов также выразил надежду на скорейшее выздоровление журналиста, отметив его высокий профессионализм и порядочность, добавив, что считает его достойным человеком, который скоро восстановится, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что атака коптера ВСУ по китайской съемочной группе является попыткой киевского режима заставить замолчать СМИ, которые объективно освещают события конфликта.