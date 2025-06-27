Минспорт предложил киберспортсменам сдавать нормативы по кликанью по мышке

Министерство спорта РФ предложило киберспортсменам сдавать нормативы, такие как бег, отжимания и кликанье по мышке. Для получения квалификации спортсмены должны подтвердить свою физическую подготовку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
— (…) бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 — для девочек), челночный бег по три подхода на 10 метров, отжимания от пола и другие упражнения. Также они должны выполнить клик-тест ведущей рукой — за 30 секунд нажать на левую кнопку мыши не менее 180 раз, — цитирует текст проекта издание.
При этом уточняется, что уполномоченная за обучение организация должна обеспечить киберспортсменам необходимую спортивную экипировку, оплатить проезд и жилье в случае проведения соревнований.
Стало известно, что российского киберспортсмена Илью Осипова («m0NESY») приобрела команда Team Falcons, потратив от 2 до 2,5 миллиона долларов.
До этого эксперт Михаил Пименов заявил, что депутаты готовят штрафы для разработчиков игр, чтобы предотвратить появление деструктивного контента, который искажает историю и негативно отражается на молодом поколении.