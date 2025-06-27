Минспорт предложил киберспортсменам сдавать нормативы по кликанью по мышке

— (…) бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 — для девочек), челночный бег по три подхода на 10 метров, отжимания от пола и другие упражнения. Также они должны выполнить клик-тест ведущей рукой — за 30 секунд нажать на левую кнопку мыши не менее 180 раз, — цитирует текст проекта издание.