Четыре гардеробных и кабинет для массажа: в каких условиях живут Петросян и Брухунова

Однако, несмотря на общий дом, по слухам, Петросян и Брухунова живут раздельно. У каждого из супругов есть своя отдельная квартира, хотя и расположены они на одном этаже. Для Татьяны, в свою очередь, особенно важным является наличие гардеробных, где она может хранить свою обширную коллекцию одежды.