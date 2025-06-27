Четыре гардеробных и кабинет для массажа: в каких условиях живут Петросян и Брухунова

Петросян с супругой живут раздельно.
Известный российский юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова обосновались в одном из самых престижных жилых комплексов Москвы — «Садовые кварталы». Площадь их апартаментов составляет почти 230 квадратных метров, а среди комнат имеется четыре гардеробных.
«Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова владеют просторной квартирой в центре Москвы с четырьмя гардеробными», — пишет «Газета.ру». Кроме того, в апартаментах имеется все необходимое: просторная супружеская спальня, детская комната, постирочная, массажный кабинет, впечатляющий балкон и три ванные комнаты. Особенно впечатляет кухня-гостиная площадью 50 квадратных метров, с которой открывается панорамный вид на столицу.
Однако, несмотря на общий дом, по слухам, Петросян и Брухунова живут раздельно. У каждого из супругов есть своя отдельная квартира, хотя и расположены они на одном этаже. Для Татьяны, в свою очередь, особенно важным является наличие гардеробных, где она может хранить свою обширную коллекцию одежды.
Ранее мы сообщали, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова столкнулась с финансовыми трудностями. Ее долг по коммунальным услугам составил 125 тысяч 754 рубля.